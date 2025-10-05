إعلان

منة شلبي ومايان وجيهان.. 25 صورة من العرض الخاص لفيلم "هيبتا : المناظرة الأخيرة"

كتب : معتز عباس

10:21 م 05/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ابطال وصناع فيلم هيبتا 2 (5)
  • عرض 25 صورة
    ابطال وصناع فيلم هيبتا 2 (7)
  • عرض 25 صورة
    ابطال وصناع فيلم هيبتا 2 (8)
  • عرض 25 صورة
    ابطال وصناع فيلم هيبتا 2
  • عرض 25 صورة
    ابطال وصناع فيلم هيبتا 2
  • عرض 25 صورة
    جيهان الشماشرجي في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (1)
  • عرض 25 صورة
    جيهان الشماشرجي في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (2)
  • عرض 25 صورة
    جيهان الشماشرجي في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (2)
  • عرض 25 صورة
    جيهان الشماشرجي وكريم قاسم وسلمى ابو ضيف في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2
  • عرض 25 صورة
    جيهان الشماشرجي ومنة شلبي وكريم قاسم ونجوم وابطال فيلم هيبتا 2
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف وزوجها في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (1)
  • عرض 25 صورة
    رانيا يوسف وزوجها في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (2)
  • عرض 25 صورة
    سلمى أبو ضيف وزوجها في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2
  • عرض 25 صورة
    ابطال وصناع فيلم هيبتا 2 (2)
  • عرض 25 صورة
    كريم قاسم في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد ونجوم الفن في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد. في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (1)
  • عرض 25 صورة
    مايان السيد. في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2 (3)
  • عرض 25 صورة
    منة شلبي وهادي الباجوري وكريم فهمي في عرض فيلم هيبتا 2
  • عرض 25 صورة
    منة شلبي وهادي الباجوري
  • عرض 25 صورة
    منة شلبي وهادي الباجوري
  • عرض 25 صورة
    هادي الباجوري ومحمد صادق في العرض الخاص لفيلم هيبتا 2
  • عرض 25 صورة
    ابطال وصناع فيلم هيبتا 2 (3)
  • عرض 25 صورة
    ابطال وصناع فيلم هيبتا 2 (3)

تصوير / إسلام فاروق:

انطلق، منذ قليل، العرض الخاص من "هيبتا : المناظرة الأخيرة"، بحضور نجوم الفن والأبطال.

وشهدت "السجادة الحمراء" بالعرض الخاص، المقام حاليًا في إحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، حضور النجمة منة شلبي، والفنان كريم فهمي، والفنانة جيهان الشماشرجي والفنانة مايان السيد والفنانة سلمى أبو ضيف وزوجها، والفنانة رانيا يوسف وزوجها.

كما شارك في العرض الخاص أبطال وصناع العمل السينمائي، أبرزهم المخرج هادي الباجوري، والمؤلف محمد صادق، وآخرين.

فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة بطولة الفنان كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، مايان السيد، محمد ممدوح، حسن مالك وآخرين، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 8 أكتوبر الجاري في مصر و9 أكتوبر بجميع الدول العربية.

هيبتا منة شلبي مايان السيد جيهان الشمشرجي

