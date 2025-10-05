"لايقين على بعض".. منى زكي وأحمد حلمي يخطفان الأنظار في جلسة تصوير جديدة

تصوير / إسلام فاروق:

انطلق، منذ قليل، العرض الخاص من "هيبتا : المناظرة الأخيرة"، بحضور نجوم الفن والأبطال.

وشهدت "السجادة الحمراء" بالعرض الخاص، المقام حاليًا في إحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، حضور النجمة منة شلبي، والفنان كريم فهمي، والفنانة جيهان الشماشرجي والفنانة مايان السيد والفنانة سلمى أبو ضيف وزوجها، والفنانة رانيا يوسف وزوجها.

كما شارك في العرض الخاص أبطال وصناع العمل السينمائي، أبرزهم المخرج هادي الباجوري، والمؤلف محمد صادق، وآخرين.

فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة بطولة الفنان كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، مايان السيد، محمد ممدوح، حسن مالك وآخرين، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 8 أكتوبر الجاري في مصر و9 أكتوبر بجميع الدول العربية.

اقرأ أيضا..

بالصور.. منة شلبي وجيهان الشماشرجي من العرض الخاص لفيلم "هيبتا 2"

بالصور- أول ظهور لـ رانيا يوسف مع زوجها بـ لوك جديد