"لايقين على بعض".. منى زكي وأحمد حلمي يخطفان الأنظار في جلسة تصوير جديدة

تصوير / إسلام فاروق:

انطلق العرض الخاص لفيلم "هيبتا : المناظرة الأخيرة"، بحضور نجوم الفن وأبطال العمل السينمائي.

وشهدت "السجادة الحمراء" ظهور لافت للفنانة منة شلبي،بفستان أحمر أنيق، والفنانة جيهان الشماشرجي بالأسود القصير، والفنانة مايان السيد بفستان أوف وايت قصير وجريء،والفنانة سلمى أبو ضيف بفستان اسود طويل مع وزوجها، والفنانة رانيا يوسف وزوجها.

كما شارك في العرض الخاص أبطال وصناع العمل السينمائي، أبرزهم المخرج هادي الباجوري، والمؤلف محمد صادق، وآخرين.

فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" بطولة الفنان كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، مايان السيد، محمد ممدوح، حسن مالك وآخرين، ومن المقرر طرحه بدور العرض يوم 8 أكتوبر الجاري في مصر و9 أكتوبر بجميع الدول العربية.

