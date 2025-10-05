تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل النسخة الجديدة من موسم الرياض في مؤتمر صحفي

الرياض- منى الموجي:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تفاصيل النسخة الجديدة من موسم الرياض التي من المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة، وذلك في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الأحد 5 أكتوبر.

بدأ المؤتمر بفيديو يحكي تفاصيل موسم الرياض، ورحب المستشار تركي آل الشيخ في بداية كلمته بالحضور، مؤكدا أن النسخة الجديدة من الموسم مختلفة عن كل المواسم السابقة، لافتا إلى أن البداية سوف تكون من خلال مسيرة كبيرة في منطقة البوليفارد.

شهد المؤتمر إعلان أرقام حققتها النسخة السابقة من موسم الرياض، بينها: 3300 زيارة إعلامية، أكثر من 20 مليون زائر للفعاليات وهو الرقم الذي تحاول النسخة الجديدة كسره.

ولفت تركي إلى أن الموسم الجديد يركز على ثلاثة جوانب، هي: استهداف شريحة أكبر من الشباب والشابات، وتقديم أعمال تنال إعجابهم، والجانب الثاني الاهتمام بالنساء، والثالث التركيز على المحتوى المحلي التي تعكس المستوى الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية.

ويشهد الموسم المنتظر، تواجد 11 منطقة ترفيهية سوف تقام خلالها الفعاليات، 15 بطولة عالمية، 34 معرض ومهرجان.

واستعرض المؤتمر خريطة مدينة الرياض في الموسم، ولفت لإقامة بطولة six kings slam وهي من أهم البطولات في عالم التنس، ويتم نقلها على منصة نتفليكس العالمية، ويشهد الموسم إقامة فعالية joy forum، ويحضره أهم صناع الترفيه، بينهم بيرس مورجان.

وقال تركي إن المملكة العربية السعودية صارت من أهم نقاط التأثير على مستوى الترفيه في العالم، وتابع "احتفالا بالعلاقات السعودية اليابانية، هناك أمور تخص اليابان على مستوى الحضارة والأكل والملاكمة، إذ يشهد الموسم مشاركة 7 ملاكمين يابانيين ضد العالم وتقام الفعالية في المملكة العربية السعودية".

من الفعاليات التي من المقرر أن يشهدها الموسم: بطولة الرياض للسنوكر، بطولة كأس الملوك، وتجربة جديدة ستمكن من يقوم بها بالتواجد داخل قطار تفاعلي يجعله يشاهد كل الأماكن المميزة في المملكة.

كما تحدث المستشار تركي آل الشيخ، عن جنسيات العروض المسرحية التي سيتم تقديمها ضمن فعاليات الموسم الجديد، مشيرا إلى التركيز على مسرحيات من السعودية، وسوريا، إلى جانب مشاركات من قطر والإمارات وأخرى عالمية.