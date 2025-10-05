وجه الفنان محمد علي رزق التهنئة للنجم ماجد الكدواني، على نجاح فيلمه الجديد "فيها إيه يعني"، الذي يعرض في السينمات حاليًا.

وكتب علي رزق، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "ماجد الكدواني نموذج عظيم لأي ممثل…الراجل ده أنا قابلته في ٢٠٠٧ كنا بنعمل مسرحية الإسكافي ملكاً ….كان لسه معداش سنتين على تجربة جاي في السريع، و رغم كده كان ماشي يشع طاقة إيجابية على كل اللي حواليه".

وأضاف: "المهم الراجل ده فمره و إحنا بنتكلم قالي بص يا رزق نصيحتي ليك، إجري في التراك بتاعك و أوعى تبص حواليك…علشان لو قعدت تبص حواليك تشوف مين سبقك و مين قرب عليك هتقع و هتتعور و هتتأخر….مثل و سيب السوق يحطك في المكان إللي تستاهله…مثل وبس"

وأكمل: "النهاردة وبعد ٢٠ سنة من تجربة جاي في السريع فيهم مشوار طويل للراجل الجميل ده كله أدوار عظيمة، فيلم فيها إيه يعني بطولة ماجد الكدواني بيحقق أكتر من ١٠ مليون في 3 أيام..أنا فرحان كإن النجاح ده بتاعي أنا والله".

يشارك في بطولة فيلم "فيها إ يها يعني"، نخبة من النجوم أبرزهم ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتاج عبدالعزيز، وهو من إنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وتأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

