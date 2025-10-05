أول تعليق من مدحت العدل بعد افتتاح مسرحية "أم كلثوم"

كتبت- نوران أسامة:

أعرب السيناريست مدحت العدل عن سعادته بنجاح العرض الأول للمسرحية "أم كلثوم"، الذي أُقيم مساء أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن والشخصيات العامة.

ونشر العدل مجموعة صور من الافتتاح عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "ليلة استثنائية من العرض الأول للمسرحية الغنائية (أم كلثوم)، بكل كلمة وتشجيع ساهمتوا إن الليلة دي تكون مميزة فعلًا، شكرًا لكل الحضور اللي شرفونا في ضيافة أم كلثوم".

وشهد العرض حضور كل من وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الفنانة يسرا، إلهام شاهين، خالد النبوي، كريم فهمي، المخرج رامي إمام، المنتج جمال العدل، المنتج محمد العدل، المخرج الكبير شريف عرفة، النجم محمود حميدة، الفنان مصطفى قمر ونجله تيام، الإعلامي طارق علام وزوجته المذيعة دينا رامز، والإعلامية هالة سرحان، وعدد من الشخصيات العامة.

وتتناول المسرحية محطات مؤثرة في حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وتروي رحلة صعودها من قريتها بمحافظة الدقهلية إلى أن أصبحت أيقونة الغناء في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.

المسرحية من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أحمد فؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار وإيهاب عبدالواحد، ومن إنتاج العدل جروب استوديوز (مدحت العدل)، وتُعرض على مسرح "المسرح" بفندق موفنبيك بمدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر.

