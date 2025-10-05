"مبروك للغوالي".. سوزان نجم الدين تهنئ هاني رمزي بزفاف نجله شادي (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة سوزان نجم الدين متابعيها مجموعة صور من حفل زفاف نجل الفنان هاني رمزي، جمعتها بالعروسين والفنان هاني رمزي وزوجته منى مهاب، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّقت سوزان على الصور قائلة: "ألف مبروك للغوالي هاني رمزي وزوجته منى مهاب زواج ابنهما شادي".

وأُقيم حفل الزفاف مساء أمس السبت في كنيسة أبي سيفين، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

وشهد الحفل حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والإعلامي أحمد المسلماني، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

كما حضر عدد من نجوم الفن، من بينهم: يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، لبلبة، محمود حميدة، ماجد المصري، أشرف عبد الباقي، عبير صبري، أحمد زاهر، ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بوسي شلبي، داليا البحيري، دنيا عبد العزيز، حمادة هلال، وعلاء مرسي.

