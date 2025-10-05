"عندي ارتكاريا".. رحمة أحمد تكشف تفاصيل تعرضها لوعكة صحية

كشفت رحمة أحمد تفاصيل معاناتها من وعكة صحية ألمت بها، قبل افتتاحها صالونها التجميلي بعد تعافيها من أزمتها الصحية، في حديثها لبرنامج "Et بالعربي".

وقالت رحمة، إنها عانت من مضاعفات في الجهاز التنفسي نتيجة الحساسية المزمنة التي تعانيها منذ صغرها، مضيفة: "أنا عندي ارتكاريا يعني حساسية في جسمي، وممكن اتصاب بيها لو أكلت أكل معين أو بسبب ريحة معينة أو ملمس ملابس مش قطن".

وأضافت، أنها تناولت دواء تسبب في حدوث مضاعفات في الجهاز التنفسي، مضيفة: "تجربة كانت صعبة نفسيًا ومكنتش في أحسن حاجة ومكنتش عايزة حد يجلي يشوفني في العناية المركزة، لكن الحمد لله، أنا بشكر كل الناس وقريت كل المسدجدات اللي اتبعتلي وشوفت دعوات الناس، وأنا كنت عايزة أقوم لإنبي مصطفى".

افتتحت الفنانة رحمة أحمد فرج صالون التجميل الخاص الجمعة الماضية، وسط تواجد عدد من أصدقائها المقربين.

ويعد هذا هو الظهور الأول لرحمة أحمد بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج..

كانت آخر مشاركات الفنانة رحمة أحمد بمسلسل "كابتن" بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل "80 باكو" وسط عدد من نجمات الدراما التلفزيونية وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

منى هلا: "خالتي ماتت مخنوقة وأنا اللي غسلتها وقلبي من بعدها اتكسر"

فردوس عبدالحميد باكية: "أنا ومحمد فاضل منفصلان كمبدعين ورفضت العمل مع يوسف شاهين"