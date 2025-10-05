"فستان قصير".. مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من عرض أزياء في باريس

خطفت الفنانة مي عمر أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من مشاركتها في عرض ميسيكا في باريس.

وظهرت مي بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود قصير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت مي عمي تعليقًا على الصور: "ليلة أمس في عرض ميسيكا في باريس لها سحر خالص، كل قطعة شاركت بها شعرت بالعصرية والقوة والأناقة بشكل مستحيل، يا لها من رؤية! العرض كان تحفة من البداية للنهاية".