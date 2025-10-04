الصور الأولى من حفل زفاف نجل هاني رمزي بحضور نجوم الفن

نجوم الفن والإعلام في زفاف نجل هاني رمزي.. ووزير الرياضة والجلاد والمسلماني

يحتفل الفنان هاني رمزي اليوم السبت، بزفاف نجله شادي على فتاة من خارج الوسط الفني، والذي يقام بأحد الكنائس الكبرى وسط حضور الأهل والأصدقاء المقربين إلى جانب عدد من نجوم الفن والإعلام.

وكان من أبرز الحضور الفنانة داليا البحيري التي حرصت على الحضور رفقة زوجها لتهنئة الفنان هاني رمزي على زفاف نجله.

ونشرت داليا البحيري صور من إطلالتها في حفل الزفاف عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية فستان أسود أنيق وجذاب حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

احتفل الفنان هاني رمزي بخطوبة نجله شادي، مطلع شهر فبراير الماضي في أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

ونشر شقيقه أمير رمزي صورًا من حفل الخطوبة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلق: "ألف مبروك خطوبة شادي هاني رمزي وميرنا سامي عبده، ربنا يبارك حياتكم ويسعدكم".

يذكر أن الفنان هاني رمزي يشارك في مسلسل "بدون مقابل"، مع داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داوود، نسرين طافش، وتأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد.

