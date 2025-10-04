"عروض عالمية كل يوم".. تركي آل الشيخ يروج لمهرجان الرياض للكوميديا

بالصور.. هاني رمزي يستقبل ضيوفه من نجوم الفن في حفل زفاف نجله شادي

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لفعاليات مهرجان الرياض للكوميديا الذي يقام في الفترة من 26 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري.

ويشارك بفعاليات المهرجان نخبة من ألمع نجوم الكوميديا حول العالم، ويقومون بتقديم العديد من العروض الكوميديا وسط حضور وتفاعل جماهيري كبير.

نشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه على "X" كشف خلاله عن حضور الجماهير لعدد من هذه العروض وتفاعلهم معها بشكل كبير، وكتب: "أقوى مهرجان كوميدي في العالم، من الرياض بدأ ومع الكبار كمل في عروض عالمية كل يوم".

أقوى مهرجان كوميدي في العالم 😎

من الرياض بدأ.. ومع الكبار كمّل في عروض عالمية كل يوم ضمن #مهرجان_الرياض_للكوميديا



The world’s largest comedy festival 😎

It kicked off in Riyadh, with world class stars performing every day at #RiyadhComedyFestival pic.twitter.com/NEnaiaHA8L — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 4, 2025

افتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

