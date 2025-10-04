بالصور.. هاني رمزي يستقبل ضيوفه من نجوم الفن في حفل زفاف نجله شادي



في أجواء مفعمة بروح الأصالة والحنين إلى الجذور، تواصلت فعاليات مهرجان القاهرة لمسرح العرائس في يومه الثاني داخل الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، حيث امتزجت الحكايات الشعبية بالموسيقى التراثية لتبعث الحياة في عرائس الماريونت والقفاز والعصا، وتؤكد أن الفن الشعبي ما زال قادراً على إعادة إحياء الهوية المصرية بروح معاصرة.



واستهلت العروض بمسرحية "من وحي التراث المصري" إنتاج مسرح عرائس الحالاتية، من إخراج وتحريك الفنان محمد قطامش، بمشاركة وليد السبروت، ريهام عبد الوهاب، ريم فؤاد مدني في تصميم الصوت.



وقال المخرج محمد قطامش، إن العمل يعيد تقديم التراث الشعبي من خلال فقرات درامية متصلة بخيط رمزي يجمع بين الدميتين "ماما ستو" و"بابا جدو"، واللتين تقدمان للجمهور مفهوماً مبسطاً للتراث المصري عبر مقتطفات صوتية للفنانين محمود شكوكو، الريس متقال، فكري الجيزاوي، بالإضافة إلى رقصة التنورة ورقص الخيل التي أضفت على العرض أجواء احتفالية ساحرة.



وجاء العرض الثاني بعنوان "أراجوز وأراجوزتا" إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل، تأليف سعيد حجاج، ورؤية وإخراج ناصر عبد التواب، ليعيد إلى الأذهان شخصية الأراجوز التي تمثل الضمير الشعبي المصري بلسانها الساخر ونقدها اللاذع.



وأوضح المخرج عبد التواب، أن العمل يعتمد على فكرة المسرح التفاعلي بين الممثلين والجمهور، حيث يشارك الأطفال في تحديد مصير أبطال القصة، في رسالة تؤكد أن الإنسان يجب أن يستمع أكثر مما يتكلم، وأن التعاون هو السبيل لمواجهة الخطر.



العرض شارك فيه نخبة من فناني الأداء الصوتي منهم وفاء عبده، محمد عبد الفتاح، إبراهيم البيه، خالد الخريبي، ولاء يسري، وتحريك عرائس فرقة الحديقة الثقافية، بتصميم عرائس للفنان مؤمن ونس، وديكور شادي قطامش، وموسيقى وألحان إيهاب حمدي.



أما ختام اليوم فجاء في قاعة صلاح جاهين بالعجوزة، حيث قُدم عرض "مملكة السحر والأسرار" إنتاج فرقة مسرح تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، من تأليف عبد المنعم محمد وإخراج عماد عبد العظيم.



ويحكي العرض مغامرة ثلاثة أطفال يضلون طريقهم داخل الهرم خوفو، ليكتشفوا عالمًا سحريًا يحرسه الكاهن "حم نترو" ويكلفهم بحماية كتاب الأسرار من لصوص الآثار، ليتعلموا في النهاية أن العلم والمعرفة هما أعظم كنوز الوجود.



وشارك في الأداء الصوتي مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، بينهم هبة محمد، نورهان هاني، عبد الرحمن طارق، باسم نور، يحيى نديم، بينما صممت العرائس د. أمير عبد المسيح، وصمم الديكور د. محمد سعد، ووزع الموسيقى أحمد ريكاردو.





