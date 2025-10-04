الحكم على نجم الهيب هوب بي ديدي في نيويورك بالحبس 4 سنوات لهذا السبب

كتبت - نوران أسامة:

أصدر القاضي أرون سوبرامانيان الذي ترأس محاكمة نجم الهيب هوب بي ديدي في نيويورك، حكما بسجنه 4 سنوات وشهرين في ختام قضية جرائم عنف جنسي، وذلك طبقا لـ "فرانس 24".

كما أفادت أن محاموه سارعوا إلى إعلان نيتهم الاستئناف على الحكم.

وقال القاضي ارون سوبرامانيان: "إنها مخالفات خطرة ألحقت ضررا لا يعوض بامرأتين" و "لا تزال أثارها متواصلة حتى اليوم".

وأضاف: "لا تملك المحكمة أي تأكيد من أن هذه الجرائم لن ترتكب من جديد في حال الافراج" عن بي ديدي الموقوف منذ 13 شهرا.

وقد أرفق العقوبة بغرامة قدرها نصف مليون دولار، وأعلن محامو النجم أنهم سيستأنفون الحكم الصادر منددين بإدانة "مخالفة الدستور".

وكان مغني الراب واسمه الحقيقي شون كومز، قدم صباح الجمعة اعتذارات جديدة إلى الضحيتين الرئيستين واصفا سلوكه بأنه "مقزز ومهين ومَرَضي.. كنت مريضا مريضا بسبب المخدرات، كنت خارج السيطرة".

واتُهم بي. ديدي، البالغ 55 عاما، بإجبار نساء كثيرات بينهن شريكة حياته السابقة المغنية كاسي من العام 2007 إلى العام 2018، على ممارسة الجنس مع رجال يعملون في الدعارة.

وفي أوائل يوليو، بُرّئ المغني من أخطر التهم الموجهة إليه، أي الاتجار بالجنس وتشكيل عصابة أشرار، لكنه دين في المقابل بتهمة نقل أشخاص لأغراض الدعارة.

وكان الادعاء طالب بالحكم عليه بالسجن 11 سنة مؤكدا أن "جرائمه خطرة، وقد أدت في قضايا مماثلة عدة إلى أحكام بالسجن تتجاوز عشر سنوات".