إلهام شاهين تكشف رأيها بمسرحية "أم كلثوم".. ماذا قالت؟



كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن رأيها في مسرحية "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست" بعد حضور العرض المسرحي.



وكتبت إلهام ، عبر حسابها على إنستجرام: "برافو برافو برافو د. مدحت العدل الكاتب الرائع والمنتج، والمخرج أحمد فؤاد.. وكل فريق العمل بمسرحية أم كلثوم.. إستمتعنا بفن راقي وأصوات عظيمة".



وتابعت إلهام شاهين: "عدنا بالزمن لأهم وأقوى فترة في التاريخ الفني.. زمن الفن الصادق الراقي.. زمن العظماء أم كلثوم و عبد الوهاب وأحمد رامي والسنباطي والقصبجي ومنيرة المهدية وبليغ حمدي".



وأضافت: "القوة الناعمة العظيمة المؤثرة التي أسعدتنا وستسعدنا دائما وترتقي بأذواقنا ومشاعرنا.. شكرا لكل من آمن بفكرة العرض وساهم في إنجازه بهذا المستوى الرائع.. عمل فني مشرف جدا لإسم مصر و الفن المصري" .



تتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم وتأثيرها في حياتها، بالإضافة إلى قصة صعودها من قرية بمحافظة الدقهلية إلى القاهرة وتحولها إلى أهم مغنية في مصر والعالم العربي وذات صيت عالمي.



المسرحية تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج أﺣﻣد ﻓؤاد، موسيقى وألحان خالد الكمار، إيهاب عبدالواحد، ومن إنتاج اﻟﻌدل ﺟروب ﺳﺗودﯾوز (ﻣدﺣت اﻟﻌدل)، وتُعرض ﻋﻠﻰ ﻣﺳرح "المسرح" في فندق ﻣوﻓﻧﺑﯾك ﻣدﯾﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻋﻼمي ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎدس ﻣن أﻛﺗوﺑر.