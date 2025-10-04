مؤدي المهرجانات سامر المدني يتصدر التريند لهذا السبب



تصدر اسم مؤدي المهرجانات سامر المدني، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد تداول أخبارا تفيد باقتراب خروجه من السجن عقب قضاء مدة عقوبة حبسه والتي قضت فيها محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته ووالده وشخص آخر بالسجن 3 سنوات بتهمة الخطف وهتك العرض والضرب وحيازة سلاح أبيض (سكين وشومة).



وكانت قد أثارت واقعة اتهام ربة منزل لمطرب المهرجانات ووالده - الذي تزوجته السيدة سرًا - بضرب أخيها واحتجازه دون وجه حق، الرأي العام لفترة طويلة حتى ألقت مباحث قسم الطالبية، القبض على سامر المدني ووالده، بتهمة الاعتداء بالضرب على المجني عليه، وأحيلت أوراق الواقعة بالكامل إلى محكمة جنايات الجيزة.



ويعتبر سامر المدني البالغ من العمر 18 عامًا، من أصغر مطربي المهرجانات، وبدأ مشواره مع السوشيال ميديا من خلال تطبيق تيك توك، كما قام بغناء عدد من أغاني المهرجانات عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.







