بعد فترة توقف.. عودة "طيب وأمير" على مسرح "ميامي"







كتب- هاني صابر:

تحت رعاية معالي الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن أنشطة قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وفي إطار خطة البيت الفني للمسرح بقيادة المخرج هشام عطوة، تستعد فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي لإعادة افتتاح العرض المسرحي "طيب وأمير" على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، وذلك بعد فترة من التوقف بسبب أعمال التطوير والتجديد التي شهدها المسرح.

وأكد الفنان ياسر الطوبجي مدير فرقة المسرح الكوميدي، أن مسرح ميامي كان قد أغلق مؤقتًا بسبب أعمال التطوير التي تهدف إلى تقديم تجربة مسرحية تليق بالجمهور، مشيرًا إلى أن المسرح يشهد حاليًا حالة من النشاط والتوهج الفني استعدادًا لعودة قوية.

العرض المسرحي من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، ويستلهم أجواءه من تراث الفنان الكبير نجيب الريحاني والأديب بديع خيري، وحقق نجاحًا جماهيريًا وفنيًا كبيرًا خلال عرضه السابق، من بطولة هشام إسماعيل، عمرو رمزي، تامر فرج، شيماء عبد القادر، أحمد السلكاوي، شريف حسني، مروة الصباحي، محمود فتحي، وفاء عبد الله، رشا فؤاد، جلال الهجرسي، فهد سعيد، مجدي عبد الحليم، رانيا النجار، محمد يوركا، أحمد النمرسي، محمود الهنيدي ،ديكور د. حمدي عطية،موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق علي،ملابس أميرة صابر،استعراضات أسامة مهني، إضاءة أبو بكر الشريف.