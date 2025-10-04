كيف علق ويجز على صورته مع الكينج محمد منير؟

كتب- مروان الطيب:

كشف مطرب الراب ويجز، عن صورة جديدة تجمعه بالكينج محمد منير، وذلك عبر خاصية "ستوري" حسابه على إنستجرام.

وظهر ويجز وهو يلتقط صورة تذكارية مع منير، وعلق عليها قائلا: "الفرحة".

وتأتي الصورة بعد ساعات من لقاء منير مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" وكشف "منير" عن تعاونه مع ويجز لأول مرة بأغنية جديدة على طريقة الديو والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال منير عن تعاونه مع ويجز: "بحضر لديو مع ويجز، وممكن الفترة المقبلة اشتغل مع أمير عيد وأنا فاتح إيدي للجيل الجديد".

وكانت آخر ما طرحه محمد منير هي أغنية بعنوان "ضي" وهي الأغنية الدعائية لفيلم "ضي" الذي بدأ عرضه مؤخرا بدور العرض السينمائي.

