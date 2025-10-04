إعلان

"نظارة شمس في عز الظهر".. إطلالة سلمى أبو ضيف بأحدث ظهور في باريس

كتب- مروان الطيب:

10:00 ص 04/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سلمى أبو ضيف من أسبوع الموضة في باريس
  • عرض 5 صورة
    سلمى أبو ضيف من أسبوع الموضة في باريس
  • عرض 5 صورة
    سلمى أبو ضيف من أسبوع الموضة في باريس
  • عرض 5 صورة
    سلمى أبو ضيف من أسبوع الموضة في باريس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور وإطلالة للفنانة سلمى أبو ضيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

نشرت سلمى أبو ضيف مقطع فيديو عبر حسابها على اانستجرام، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستان أحمر قصير على نظارة شمسية في النهار.

وحازت إطلالتها على إعجاب الجمهور الذي أشاد بقدرتها على خسارة الوزن بعد الولادة، وجاءت :" قمر نظارة شمس في عز الظهر، شياكة، أحلى سلمى، كيوت".

وكانت آخر مشاركات سلمى أبو ضيف الفنية بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن سلمى أبو ضيف تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم ""هيبتا: المناظرة الأخيرة".

اقرأ أيضا:

ماذا كتب الفنان إياد الطائي قبل وفاته بـ 3 شهور؟ (صور)

طارق عبدالستار لـ"مصراوي": "رضا البحراوي لا دخل مصحة للعلاج ولا رفع أجره لمليون جنيه"

سلمى أبو ضيف باريس أسبوع الموضة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخل vs الأسعار.. 10 سنوات من الصراع في سوق العقارات بمصر (تقرير بيانات)
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند