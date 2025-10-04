"نظارة شمس في عز الظهر".. إطلالة سلمى أبو ضيف بأحدث ظهور في باريس

نادين نجيم تتصدر التريند بسبب سقوطها على الأرض في حدث عالمي (فيديو)

تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور وإطلالة للفنانة سلمى أبو ضيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

نشرت سلمى أبو ضيف مقطع فيديو عبر حسابها على اانستجرام، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستان أحمر قصير على نظارة شمسية في النهار.

وحازت إطلالتها على إعجاب الجمهور الذي أشاد بقدرتها على خسارة الوزن بعد الولادة، وجاءت :" قمر نظارة شمس في عز الظهر، شياكة، أحلى سلمى، كيوت".

وكانت آخر مشاركات سلمى أبو ضيف الفنية بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن سلمى أبو ضيف تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم ""هيبتا: المناظرة الأخيرة".

