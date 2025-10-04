ياسمين الخطيب تعلن خبر صادم لجمهورها وتوجه له الشكر

كشفت الإعلامية والفنانة ياسمين الخطيب عن نهاية بث برنامجها "مساء الياسمين" المعروض على قناة "الشمس" وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وكتبت "ياسمين": "ستكون حلقة الليلة آخر حلقات مساء الياسمين، تشرفت بالعمل مع فريق البرنامج، في مقدمته العزيز شريف بديع النور، الذي قاد معي هذه الكتيبة الإعلامية لآفاق من النجاح لم نتوقعها".

وتابعت: "شكراً لأسرة وليس قناة الشمس، التي خصت مشروعنا بالمحبة قبل الاهتمام، وقبل الجميع، شكراً للجمهور الذي تابعنا، واستحسن ما نقدمه، فكان لنا حافزاً ومُلهماً، لمواصلة الاجتهاد من أجل تقديم الأفضل، أجازة قصيرة، نعود بعدها لشاشة الشمس بمشروع جديد".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور:" خبر صادم، متغبيش عننا، ليه كده، صدمتيني، في انتظار العودة".

يُذكر أن ياسمين الخطيب أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بإطلالة جريئة في حفل ملكة جمال مصر، وانقسمت الآراء بين مؤيد لجرأتها ومعارض اعتبر أن الإطلالة لا تتناسب مع طبيعة الحدث.

اقرأ أيضا:

ماذا كتب الفنان إياد الطائي قبل وفاته بـ 3 شهور؟ (صور)

طارق عبدالستار لـ"مصراوي": "رضا البحراوي لا دخل مصحة للعلاج ولا رفع أجره لمليون جنيه"