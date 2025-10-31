لأول مرة.. مصطفى كامل يجتمع بابنه فتحي في أغنية "إلى اللقاء" ‎

كتب- مصطفى صلاح

يستعد الفنان مصطفى كامل لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "إلى اللقاء" خلال الأيام المقبلة، وهي أول دويتو يجمعه بنجله فتحي مصطفى كامل في تعاون فني يعد الأول بينهما.

أغنية "إلى اللقاء" من كلمات أحمد غريب، وألحان حسين زكريا، وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر أمير محروس، وتم طرح البرومو الرسمي عبر حسابات مصطفى كامل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه مع نجله في لقطات من داخل الاستوديو أثناء تسجيل العمل، في مشاهد عكست أجواء الأغنية.

ومن المقرر طرح الأغنية رسميًا عبر القنوات الرقمية والمنصات الموسيقية خلال الفترة المقبلة، وطرح مؤخرًا عدة أغنيات ضمن ألبومه الجديد "قولولي مبروك"، الذي يتضمن مجموعة من الأعمال التي تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.

ومن بين الأغاني التي تم إصدارها من الألبوم:

"ناقصة سكر" من كلمات أحمد المالكي، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع وميكس وماستر زووم.

"دنيا وقلابة" من كلمات مودي نبيل، وألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين.

"حب مين" من كلمات مصطفى كامل، وألحان منعم، وميكس وماستر إيهاب كوليبكس، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.

"كتاب مفتوح" من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع طه الحكيم، وميكس وماستر أحمد جودة.

"قولولي مبروك" من كلماته وألحان مدين، وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر هاني محروس.

ويشارك في ألبوم "قولولي مبروك" عدد من الشعراء والملحنين، منهم أحمد المالكي، أحمد شكري، مودي نبيل، أحمد غريب، مدين، فارس فهمي، أحمد البرازيلي، حسين زكريا، حسين محمود، ومنعم، فيما تولى التوزيع الموسيقي كل من توما، عمرو الخضري، طه الحكيم، أحمد أمين، زووم، مجدي داوود، وكوليبكس.

كما شارك في أعمال الميكساج والماستر عدد من مهندسي الصوت، منهم أمير محروس، هاني محروس، أحمد جودة، وإسلام غلاب.

ومن المنتظر أن يعلن مصطفى كامل خلال الأيام المقبلة عن موعد طرح أغنية "إلى اللقاء" رسميًا، عبر قنواته الفنية والمنصات الموسيقية.