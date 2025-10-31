فرعون إمبابة.. دياب يشارك في احتفالات المتحف المصري الكبير

شارك الفنان دياب في احتفالات المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه غدا السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشر دياب صورة له بالزي الفرعوني عبر حسابه على فيسبوك وعلق بطريقة كوميدية: "فرعون إمبابة".

وحازت الصورة والتعليق على إعجاب جمهوره ومتابعيه وكتبوا: "أم الدنيا غمازات مصر بتفرح غمازات، أسعد عبد رب النبي من الأسرة التاسعة، الأمين زناتى رع قسم شرطة منف،الملك ديبو، فرعون القلوب".

وكانت آخر مشاركات دياب في الدراما التلفزيونية بمسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة الفنانة مي عز الدين وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن يشارك دياب بفيلم "صقر وكناريا" بطولة الفنان محمد إمام والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

