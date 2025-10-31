احتفلت الفنانة ميس حمدان بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم 31 أكتوبر، وشاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو جديد لها.

ظهرت ميس بإطلالة جريئة تجمع بين اللونين الأبيض والأسود، واستخدمت أغنية "هات إيديك يا ولا" التي حققت نجاحا كبيرا ورواجا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتدخل قوائم التريند.

الأغنية تغنيها الحاجة نبيلة، كلمات منة عدلي القيعي، ألحان محمد يحيى.

جدير بالذكر أن أحدث ظهور لـ ميس حمدان كان خلال حضورها فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي والتي أقيمت في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر، كما ظهرت في رمضان الماضي كضيفة شرف مسلسل قلبي ومفتاحه إخراج تامر محسن، بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبدالباقي، عايدة رياض، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح، ومجموعة كبيرة من الفنانين.