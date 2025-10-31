وفاة شقيقة الفنان عمر الحريري.. وابنته ميريت تنعيها: أمي التانية

نعت ميريت الحريري ابنة الفنان الكبير الراحل عمر الحريري، عمتها التي رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة 31 أكتوبر.

وكتبت ميريت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون. عمتي.. أمي التانية نعمت هانم الحريري في ذمة الله، الله يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة".

وتابعت "والدة شرين ومرڤت محمد محمود، جدة هنا منصور وأمين وعمر كفافي، ربنا يصبركم ويصبرنا يا رب".

جدير بالذكر أن الفنان عمر الحريري غادر عالمنا في 16 أكتوبر عام 2011، تاركا إرثا فنيا كبيرا، ومن أشهر أعماله السينمائية: موعد مع الحياة، بائعة الخبز، سكر هانم، عش الغرام، الناصر صلاح الدين، أغلى من عينيه، نبتدي منين الحكاية، العذاب امرأة، الوهم، أهل القمة، غصن الزيتون.