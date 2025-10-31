أول ظهور لـ منة شلبي وزوجها أحمد الجنايني في مناسبة عامة (صور)

كتب- هاني صابر:

ظهرت النجمة منة شلبي مع زوجها المنتج أحمد الجنايني لأول مرة في مناسبة عامة بحفل زفاف المخرج هادي الباجوري الذي أقيم مساء أمس الخميس.

وحضر حفل زفاف هادي الباجوري من نجوم الفن "يسرا، محمد رمضان، ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي".

واحتفل المخرج هادي الباجوري بزفافه على الفنانة هايدي خالد في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وكان المخرج هادي الباجوري، احتفل بعقد قرانه على الفنان هايدي خالد، يوم 13 أكتوبر الجاري، ونشرت هايدي خالد صورا من كواليس الاحتفال عبر حسابها على انستجرام، إذ ظهر الثنائي وهما يخضعان لجلسة تصوير رومانسية، كما ظهرا بالصور وهم يحتفلان بدخول عش الزوجية وسط الحضور، وكتبت على الصور: "كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرا لكل اللي خلى اليوم بالشكل ده".