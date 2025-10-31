كيف تفاعل نجوم الفن مع افتتاح المتحف المصري الكبير؟

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض مصراوي أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة بفستان قصير باللون الأبيض.

مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صورة جديدة عبر "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أمام الأهرامات.

صبا مبارك

خطفت الفنانة صبا مبارك الأنظار بإطلالتها الأنيقة، إذ ارتدت فستانًا باللون الأسود، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

راغب علامة

شارك الفنان راغب علامة جمهوره صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وظهر أمام الشاطئ بإطلالة صيفية.

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي صورًا لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل المتحف المصري الكبير، تزامنًا مع حفل افتتاحه.

رحاب الجمل

نشرت الفنانة رحاب الجمل صورة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وظهرت مرتدية الملابس الفرعونية، وعلّقت: "العالم يقف صامتًا أمام عظمة الأجداد وإنجازات الأحفاد.. مصر السلام والأمان".

تامر حسين

نشر الشاعر الغنائي، تامر حسين صورة تجمعه بالفنان تامر عاشور من أحدث ظهور لهما ف دبي.

أسما إبراهيم

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم، صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت ناهد بإطلالة جذابة حازت على اعجاب متابعيها.

نور إيهاب

خطفت الفنانة نور إيهاب لاأنظار ونشرت صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستجم بإطلالة صيفية.