"إحنا طبيعي مش AI".. مي كساب تشارك في احتفالات المتحف المصري الكبير

كتب : مروان الطيب

10:57 م 30/10/2025
    الفنانة مي كساب (1)

شاركت الفنانة مي كساب في الاحتفالات بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر يوم السبت المقبل، بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

ونشرت مي كساب صور ومقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، وكانت ترتدي الزي الفرعوني من كواليس أغنيتها "هتعيشوا من غير رجالة ازاي؟"وهي الأغنية الدعائية لفيلم "آخر رجل في العالم" بطولة الفنان بيومي فؤاد وعرض مطلع شهر سبتمبر الماضي.

وكتبت مي كساب: "إحنا طبيعي مش ذكاء اصطناعي"، وحاز التعليق على إعجاب متابعيها وعلقوا: "أحلى فرعونية في الطبيعي انت حلوة في أي وقت، قمر في كل حاجة، عاش والله تكسبي".

وكانت آخر مشاركات مي كساب الفنية بمسلسل "المداح: أسطورة العهد" بطولة الفنان حمادة هلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

