كشف سامي عبدالعزيز أمين، والد المخرج محمد سامي عن نجاة حفيدته من حادث سير مروع، عبر حسابه على فيسبوك.

ونشر سامي مقاطع فيديوهات كشف من خلالها عن تفاصيل الحادث، إلى جانب وجوده أمام إحدى المستشفيات وكتب: "الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، ما إن سجدتُ لله شاكراً نجاة حفيدتي إثر حادث تصادم، حتى فزعتُ بخبر إصابة حفيدي وسقوطه على رأسه ودخوله الرعاية المركّزة"

وتابع: "فالحمد لله ثم الحمد لله وأسجد لله حامداً شاكراً، لأنه وحده القادر على البلاء والشفاء وعلى كل أمرٍ حكيمٍ رحيم، اللهم أتمّ عليهما نعمتك بالعافية ، واحفظ أبناءنا وأحفادنا من كل سوء، دعواتكم الصادقة لهما بالعافية والشفاء ، فالدعاء حصنُ المؤمن وسلامه".

