ماذا قال سكوت إيستوود عن زيارته لمصر ودعوة نجيب ساويرس له؟

احتفى النجم العالمي سكوت إيستوود بزيارته الأخيرة لمصر، بعد دعوته من قبل القائمين على مهرجان الجونة السينمائي، لحضور حفل الختام.

نشر سكوت مقاطع فيديوهات عبر حسابه على إنستجرام، ظهر خلاله في منطقة الأهرامات، كما نشر صورة تجمعه بالفنان محمد كريم ورجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي بأحد المطاعم وكتب سكوت: "هذه هي النهاية لمصر الأهرامات النيل وادي الملوك أحد أوائل من تمكنوا من التحليق فوق الأهرامات شكرًا مرة أخرى لمضيفنا الرائع نجيب".

وكشف النجم الأمريكي سكوت إيستوود عن كواليس زيارته لمحافظة الأقصر، بعد حضوره حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

ونشر سكوت صورا من رحلته عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها وهو يتجول بمعبد وادي الملوك، وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية.

وكان الفنان محمد كريم كشف عن اصطحاب سكوت، نجل النجم والمخرج الأمريكي العالمي كلينت إيستوود، في رحلة ترفيهية بالأهرامات، وتناول الطعام المصري داخل أحد المطاعم الشهيرة.

ووثق محمد كريم رحلته مع سكوت، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وحلقا سويًا بالطائرة الهليكوبتر فوق الأهرامات.

