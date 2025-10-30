نجوى فؤاد: "مهنة الرقص متعبة جدًا واللي يحترمها تحترمه"

تحدثت الفنانة نجوى فؤاد، عن تجربتها الطويلة في عالم الفن والاستعراض، كاشفة عن رؤيتها لمهنة الرقص الشرقي، وأصول الفن المصري، وأبرز المحطات التي شكّلت مسيرتها الفنية، مؤكدة أن الالتزام والاحترام هما سر النجاح الحقيقي في أي مهنة.

وقالت نجوى، ببرنامج "تفاصيل": "مهنة الرقص متعبة جدًا، ولكن اللي يلتزم فيها ويحترمها، تحترمه.. أنا كنت بحترم اللبس، وبحترم أداء الحركة، بحترم تعاملي مع الناس، وتعاملي مع الفرقة الموسيقية، وأذني موسيقية، وعارفة الطبقات.. أحمد فؤاد حسن الحقيقة دعمني بالنوتة الموسيقية، دعمني بلعب البيانو، دعمني بحاجات كتير جدًا أفادتني كتير جدًا، الله يرحمه".

وأضافت، أن تعلمها للفنون كان يتم بدقة وبحث مستمر: "أحمد فؤاد حسن كان يفرجني على الغوازي يقول لي: (ده الرقص المصري، ده اللبس الغازية المصرية، وبعد كده انتقل للأندلسي، فكل ده كنت بذاكره كأني بذاكر من كتاب".

واستعادت ذكرياتها بأحد المواقف، قائلة: "عملت حفلة في (ألبرت هول) لما أخذت أسطوانة من الأستاذ عبد الوهاب الله يرحمه.. أخذت الأسطوانة البلاتينية بتاع (قمر 14)، عملت هناك الاستعراض اللي عملوه لي (قمر 14).. فكان ده نقطة تحول في حياتي كبيرة جدًا.. كان ما كانش حد يقدر يخش، يقف على باب (ألبرت هول)".