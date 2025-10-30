آيتن عامر في الجيم وجوري بكر جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

عبلة كامل أمام الأهرامات قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. ما القصة؟

إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها صورًا جديدة من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

سارة الشامي

شاركت الفنانة سارة الشامي جمهورها صورة جديدة عبر "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كلاسيكية وبمكياج هادئ.

يمنى طولان

خطفت الفنانة يمنى طولان الأنظار بإطلالتها الأنيقة، حيث ارتدت فستانًا باللون الأسود، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت خلالها فستانًا قصيرًا باللون الوردي.

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج أنيق.

رزان جمال

شاركت الفنانة رزان جمال جمهورها صورًا من أحدث إطلالاتها، وظهرت بفستان جريء باللون الأسود.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

نهال عنبر

تألقت الفنانة نهال عنبر بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بلوزة وبنطلونًا باللون الوردي، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها صورة من أحدث ظهور لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة و بدون مكياج.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها أثناء ممارستها الرياضة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس رياضية.