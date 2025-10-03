سامح حسين من الإسكندرية: تمردت على الكوميديا بـ"استنساخ" - صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور نادرة للنجمة الراحلة سعاد حسني من كواليس فيلم "بئر الحرمان" الذي عرض عام 1969.

ظهرت سعاد من الكواليس وهي تخضع لجلسة تصوير باللونين الأبيض والأسود، إلى جانب صور أخرى بالألوان.

وحازت الصور على إعجاب الجمهور وجاءت التعليقات: "أجمل وجه سينمائي، الله رحمها، جميلة أوي، قمر السندريلا، قبل البوتوكس والفيلر، الجمال الطبيبعي يكسب".

رحلت سعاد حسني عن عالمنا يوم 21 يونيو عام 2001 في المملكة المتحدة، وتركت وراءها إرثا سينمائيا تعاونت خلاله مع نخبة من أبرز النجوم وصناع السينما المصرية.

يذكر أن آخر مشاركات سعاد حسني الفنية كانت بفيلم "الراعي والنساء" عام 1991.

