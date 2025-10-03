بـ"شورت".. المطربة بوسي تقود "لانش" بالبحر والجمهور يعلق (صور وفيديو)

شاركت المطربة بوسي، متابعيها عبرالسوشيال ميديا، مقطع فيديو وهى تقود "لانش" بالبحر.

ونشرت بوسي، الفيديو الذي ظهرت فيه مرتدية "شورت"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بمناسبة إن الصيف بيخلص، متتقفلش كدة، تتقفل كبيرة قافلة تليق بيا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "وسع يا عم الحج، ربنا يحميكي، عسولة، من حق الكبير يدلع، أحلى بوسي".

وكانت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي، أعلنت مؤخرا القبض على المطربة بوسي، خلال إنهاء إجراءات السفر إلى دبي، إذ تم الكشف عن صدور عدة أحكام قضائية ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد. ثم قامت برفع معارضة على الأحكام الصادرة ضدها ليتم اخلاء سبيلها.

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر" بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.