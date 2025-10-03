يحيى الفخراني: "اتعرض عليا الكيف ورفضته لأني مبحبش المخدرات"

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إن فيلم "الكيف" الذي مر على إنتاجه 40 عامًا وفيلم "خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور لما يحملوه من رسالة فنية قوية، مشيرًا إلى أنه عرض عليه (الكيف) ورفضه لأنه لا يحب المخدرات.

وتابع الفخراني، ببرنامج "يحدث في مصر"، إن الممثل يجب أن يكون لديه وعي كامل بما يقدمه على الشاشة، وأن يختار أعمالًا تحمل قيمة فنية وإنسانية تعيش مع الجمهور، موضحًا أن كثيرًا من الأعمال الناجحة تستمر عبر الأجيال لأنها ترتبط بالإنسان أكثر من ارتباطها بزمن إنتاجها.

وأضاف، أن فيلم "خرج ولم يعد" الذي شارك في بطولته مأخوذ عن رواية أجنبية، وهو من هذه النوعية من الأفلام التي تبقى في وجدان المصريين، لافتًا إلى أن العمل حصد جائزة أفضل فيلم، لكنه شخصيًا انزعج من مشهد الفأر الذي ظهر فيه.