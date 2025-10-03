إعلان

يحيى الفخراني: "اتعرض عليا الكيف ورفضته لأني مبحبش المخدرات"

كتب : هاني صابر

02:37 م 03/10/2025

يحيى الفخراني (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الفنان الكبير يحيى الفخراني، إن فيلم "الكيف" الذي مر على إنتاجه 40 عامًا وفيلم "خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور لما يحملوه من رسالة فنية قوية، مشيرًا إلى أنه عرض عليه (الكيف) ورفضه لأنه لا يحب المخدرات.

وتابع الفخراني، ببرنامج "يحدث في مصر"، إن الممثل يجب أن يكون لديه وعي كامل بما يقدمه على الشاشة، وأن يختار أعمالًا تحمل قيمة فنية وإنسانية تعيش مع الجمهور، موضحًا أن كثيرًا من الأعمال الناجحة تستمر عبر الأجيال لأنها ترتبط بالإنسان أكثر من ارتباطها بزمن إنتاجها.

وأضاف، أن فيلم "خرج ولم يعد" الذي شارك في بطولته مأخوذ عن رواية أجنبية، وهو من هذه النوعية من الأفلام التي تبقى في وجدان المصريين، لافتًا إلى أن العمل حصد جائزة أفضل فيلم، لكنه شخصيًا انزعج من مشهد الفأر الذي ظهر فيه.

يحيى الفخراني يرفض فيلم الكيف الفخراني ببرنامج يحدث في مصر الفنان يحيى الفخراني الفخراني يرفض فيلم الكيف بسبب المخدرات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* إسرائيل تعترض آخر سفينة من "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة
شلل حكومي يضرب أمريكا للمرة الرابعة بعهد ترامب.. ماذا وراء الأزمة؟