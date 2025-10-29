إعلان

لجنة تحكيم The Voice تفتتح الموسم الجديد على أنغام أغنية علي صوتك.. فيديو

كتب : معتز عباس

10:47 م 29/10/2025
انطلقت مساء اليوم، الأربعاء، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب الشهير The Voice، والمذاع عبر شاشة MBC مصر.

وافتتح أعضاء لجنة التحكيم المطرب أحمد سعد، والفنان ناصيف زيتون، والمطربة رحمة رياض، بغناء اغنية "علي صوتك" للكينج محمد منير، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

يعود برنامج The Voice في موسم سادس لاكتشاف المواهب العربية، انطلاقاً من مرحلة الصوت وبس، مرورا بمرحلة المواجهة ثم التحديات المتقدمة وصولاً إلى المواجهة الختامية التي تشهد تتويج واحد فقط باللقب من بين 3 مشتركين، اجتازوا كل المراحل بنجاح.

من المقرر أن يتم عرض برنامج The Voice في موسمه السادس على "MBC مصر"، اعتباراً من 29 أكتوبر، كل أربعاء في تمام الساعة 9:30 مساءً.

برنامج اكتشاف المواهب الشهير The Voice لجنة تحكيم The Voice الموسم الجديد من برنامج The Voice

