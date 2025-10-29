استعرضت الفنانة أسماء أبو اليزيد، إطلالتها الجريئة بصحبة زوجها بأحدث ظهور لهما.

ونشرت أسماء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، زي العسل، حلوين، تحفة، ايه الجمال ده".

يذكر أن، آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "فات الميعاد" وشاركها البطولة أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، محمد أبو داود، وولاء الشريف، وهاجر عفيفي.