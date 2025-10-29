إعلان

بإطلالة جريئة..أحدث ظهور لـ أسماء أبو اليزيد بصحبة زوجها والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

08:03 م 29/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اسماء ابو اليزيد (2)
  • عرض 5 صورة
    اسماء ابو اليزيد (4)
  • عرض 5 صورة
    اسماء ابو اليزيد (1)
  • عرض 5 صورة
    اسماء ابو اليزيد (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعرضت الفنانة أسماء أبو اليزيد، إطلالتها الجريئة بصحبة زوجها بأحدث ظهور لهما.

ونشرت أسماء، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، زي العسل، حلوين، تحفة، ايه الجمال ده".

يذكر أن، آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "فات الميعاد" وشاركها البطولة أحمد مجدي، أحمد صفوت، محمود البزاوي، محمد علي رزق، سلوى محمد علي، فدوى عابد، حنان سليمان، محمد أبو داود، وولاء الشريف، وهاجر عفيفي.

أسماء أبو اليزيد إنستجرام أسماء أبو اليزيد إطلالة أسماء أبو اليزيد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

هل يستطيع الأهلي التعاقد مع محمد صلاح ؟ .. سيد عبد الحفيظ يرد
معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس