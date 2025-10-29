

جدد الحكم الصادر من محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر، الجدل حول مدى قانونية العلاقة بينه وبين نقابة المهن الموسيقية.



وقضت المكمة، أمس الأحد، برفض طعن المطرب الشعبي، على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أثناء تفتيش حقائبه بمطار القاهرة الدولي.

وأيدت المحكمة الحكم الصادر عن محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن.



وأعاد الحكم الجديد، الجدل داخل نقابة المهن الموسيقية، حول الموقف من المطرب سعد الصغير، للمرة الثانية بعد ما يقرب من 7 شهور على طرح الأسئلة حول موقفه، وتباين التصريحات التي أطلقها من جهة نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، مع بيان صادر من رئيس لجنة التحقيقات ووكيل المجلس السابق محمد عبد الله.



مصدر قانوني من اتحاد النقابات الفنية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "في ضوء الحكم الجديد، أصبحت الواقعة سابقة جنائية، موثقة رسميا بحكم قضائي صادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير".



وتابع: "نص سقوط العضوية، في قانون اتحاد النقابات الفنية، ينص في المادة 6، وتحديدا الفقرة الرابعة، على أن لا يكون قد سبق الحكم على العضو، بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، مالم يكن قد رد اعتباره في الحالتين".



وتحدث الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، في مارس الماضي عن موقف المطرب، خلال مداخلته مع المذيع سيد على قناة "الحدث اليوم"، وقال: "أقولها بكل صراحة وأحاسب عليها أمام الله والناس، أنا مش بحب أبدًا قطع الأرزاق، ولا أميل في حياتي إطلاقا إلى قطع الأرزاق، وبأمر الله سيتم عمل المخرج القانوني المناسب ليمارس سعد عمله كرجل محبوب وله حسناته مثل كل الناس".



وغادر المطرب الشعبي سعد الصغير، في مارس الماضي السجن، بعد انتهاء فترة عقوبته بالحبس لمدة 6 أشهر في قضية تعاطي المواد المخدرة، تنفيذا لحكم محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول استئنافه المطرب على حكم سجنه 3 سنوات.



