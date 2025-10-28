محمد سامي يعد جمهوره بعدم تقديم مسلسلات بها بلطجة وعنف

قدم المخرج محمد سامي وعدًا لجمهوره في مصر والوطن العربي، بأنه لن يقدم أعمالًا فنية بها مشاهد بلطجة وعنف.



وظهر محمد سامي ضيفًا في برنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، التي انتقدت تقديم محمد سامي أعمالًا فنية تحتوي على مشاهد بلطجة مثل مسلسل الأسطورة وغيرها، وأنه أصبح مؤثرًا في الشارع والبيت المصري.



وعد محمد سامي جمهوره بعد تقديم تلك الأعمال مرة آخرى، قائلًا: "وعد مش هيكون دا موجود تاني اه والله، أنا هعمل أكشن وصراع، لكن وعد بقدر المستطاع في كل اللي هعمله هاخد بالي من وجهة نظرك التي تخص إني مؤثر وأعمالي تدخل بيوت المصريين".

يذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، نداموسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منةفضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

