محمد سامي: "لو كنت قدمت الأعمال الأقرب لقلبي مكنتش هتنجح"

قال المخرج محمد سامي إنه عندما يتأمل مسيرته الفنية والأعمال التي قدمها، يشعر بأنه أبدع في التفاني في العمل وبذل مجهود كبير.

وأضاف "سامي"، خلال لقائه ببرنامج"الصورة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": "قمة الإبداع بالنسبة لي كانت في ميزة التفاني في العمل، لأني مخلص للشغل بشكل غير عادي".

وتابع:"أخلصت في أعمال منحتها كل طاقتي البدنية والعقلية والجسدية، لكنها لم تكن الأقرب إلى قلبي"، موضحا: "مكتبة الأعمال اللي بتفرج عليها مختلفة تمامًا عن للي قدمتها، أول عمل قدمته كان مسلسل آدم مع تامر حسني، وهو مسلسل شعبي درامي، مكنش عندي حرية الاختيار وقتها، لأن تامر حسني هو اللي رشحني، وكان الإنتاج بيسأل مين ده؟ لكنه دعمني ووقف جنبي".

وأضاف: "بعدها شوفت مسلسلات كتير وفهمت كويس الجمهور بيحب إيه، وإن الجمهور بيحب المسلسل الشعبي اللي فيه مشاعر وطعم البيوت في رمضان".

وتابع: "لو كنت قدمت الأعمال الأقرب لقلبي مكنتش هتنجح، ولو نجحت كانت هتنجح في دائرة صغيرة من الناس اللي بيحبوا الأعمال الأجنبية، وكنت بخاف أقدمها، وكل ما كنت بنجح كنت بخاف أكتر".

وأكمل: "مثلًا لما عملت مسلسل كلام على ورق كانت تجربة مختلفة، لكن اتمسح بيا الأرض بعد نجاح آدم وسبق الإصرار، وده خلاني بعد كده أخاف من التجارب الجديدة حتى لو كانت صح".

يذكر أن محمد سامي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلين "إش إش"، و"سيد الناس".

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، نداموسى، إدوارد، وعصام السقا.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منةفضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، وملك أحمد زاهر.

اقرأ أيضا:

بسبب ظهورهما سويًا.. أحمد عز ومونيكا بيلوتشي تريند "جوجل"

منى زكي وابنتها "لي لي" تخطفان الأنظار في فعالية نظمتها مجلة "Vogue" بأمريكا