صلاح عبدالله يحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

علق الفنان الكبير صلاح عبدالله على افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إقامته يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل بحضور عدد كبير من رؤساء وملوك الدول حول العالم.

ونشر صلاح عبدالله صورة للمتحف المصري الكبير عبر حسابه على "x وكتب: "السبت الجاي اجازة ليه؟، افتتاح المتحف؟، متحف ايه؟، المصري الكبير يا بيه ويومها مصر تقول كلمتها وتوري العالم عظمتها، واللي مش عارف قيمتها رمسيس هيعلم عليه".

وحاز المنشور على إعجاب جمهوره ومتابعيه وعلقوا: "عاشت مصر، مصر تسترجع عظمتها، الله عليك ياعم صلاح، تحيا مصر، عم صلاح يا خطير".

وكانت آخر مشاركات الفنان صلاح عبدالله بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله يشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

