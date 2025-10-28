أحمد مالك يكشف كواليس فيلم "إيجي بيست"

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد مالك كواليس فيلم "إيجي بيست" الذي يتعاون خلاله مع نخبة من نجوم السينما المصرية والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

حل أحمد مالك ضيفا على برنامج "ET بالعربي" وعن كواليس الفيلم قال: "بيناقش قضية حقيقية حصلت في مصر لموقع مشهور كان بياخد الأفلام ويحطها على النت".

وتابع: "الكاتب أحمد حسني والمخرج مروان عبد المنعم، جالهم إلهام أنهم عايزين يتكلموا عن القصة دي عشان حاسين أن التكنولوجيا من أكتر القضايا اللي موجودة في الساحة العالمية".

وانهى حديثه قائلا: "متفائل بالفيلم لأن فيه كل عناصر النجاح، جماهيري، ممتع، مروان بابلو بيمثل لأول مرة".

فاز الفنان أحمد مالك مؤخرا بجائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم "كولونيا" الذي تم عرضه مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وأصبح أول ممثل مصري يفوز بالجائزة في تاريخ المهرجان.

يذكر أن آخر مشاركات أحمد مالك في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ولاد الشمس" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

