بعد تعرضها لصعق كهربائي.. سالي عبدالسلام تروي ما حدث داخل منزلها

كتب : نوران أسامة

12:08 م 28/10/2025

سالي عبدالسلام

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن تعرض منزلها للغرق إثر انفجار ماسورة مياه، كما أوضحت أنها تعرّضت لصعق كهربائي أثناء محاولتها إغلاق الكهرباء.

ونشرت "سالي" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" وقالت: "ماسورة انفجرت عشان الماتور، ومسكت المشترك في المية حاولت أقفل الكهرباء فاتكهربت، وأول ما صوّت قفلوا سكينة الكهرباء فورًا، أوعوا يبقى فيه مياه وتقربوا من الكهرباء، وخدوا بالكم من الغاز كمان، ربنا يسترها".

وفي وقت سابق، كانت الإعلامية سالي عبد السلام قد كشفت عن تفاصيل وصيتها، مؤكدة حرصها على تحديد كل ما يتعلق بها بعد وفاتها، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي.

وأوضحت أنها كتبت وصيتها مسبقًا، والتي تضمنت تحديد الشخص الذي سيتولى تغسيلها بعد وفاتها، مشيرة إلى أن معلمتها هي من ستقوم بهذه المهمة، كما حددت مكان صلاة الجنازة عليها، مؤكدة رغبتها في أن يتذكرها الجميع بالدعاء.

وأضافت أنها تلتزم بعدد من الأمور الدينية استعدادًا لأي لحظة، منها تجنب وضع المناكير لأنه يمنع الوضوء، وأكدت ضرورة إزالة الرموش الصناعية عند الغُسل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

