محمد منير ينشر صورًا جديدة من احتفالية مصر وطن السلام

كتب : معتز عباس

10:00 ص 28/10/2025
    محمد منير من احتفالية مصر وطن السلام (1)
    محمد منير من احتفالية مصر وطن السلام (4)
    محمد منير من احتفالية مصر وطن السلام (5)
    محمد منير من احتفالية مصر وطن السلام (7)
    محمد منير من احتفالية مصر وطن السلام (8)
    محمد منير من احتفالية مصر وطن السلام (3)
    محمد منير من احتفالية مصر وطن السلام (2)

شارك النجم محمد منير متابعيه والجمهور صورًا من مشاركته في احتفالية مصر وطن السلام، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونشر منير صورًا من الاحتفالية عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين.

وقدم محمد منير ومحمد حماقي دويتو لأغنية "في ضهرك يا فلسطيني"، خلال احتفالية وطن السلام.

كما قدمت الاحتفالية النجمة إسعاد يونس، بمشاركة أبرز نجوم الغناء،: محمد منير، أصالة، أمال ماهر، حمزة نمرة، مدحت صالح، أحمد سعد، محمد حماقي.

محمد منير احتفالية مصر وطن السلام الرئيس عبدالفتاح السيسي

