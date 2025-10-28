إميلي شاه ومينا مسعود يخطفان الأنظار بأحدث ظهور في الهند

"رومانسية وقبلة على الخد".. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشرت الفنانة الأمريكية إميلي شاه مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ظهرت إميلي في الفيديو وهي تستمتع بوقتها مع زوجها النجم العالمي مينا مسعود أثناء وجودهما في ولاية غوا في الهند.

ظهر الثنائي وهم يدخلان في وصلة كوميدية مع المتابعين وكتبت إميلي: "سنزور غوا أثناء تعرضها لإعصار نادر".

وكانت إميلي نشرت صورا ومقاطع فيديو عبر حسابها على انستجرام خلال الساعات القليلة الماضية، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع زوجها مينا مسعود خلال وجودها أمام تاج محل.

وكتبت إميلي على الصور: "ذهبتُ إلى تاج محل لأجعل زوجي يرى إحدى عجائب الدنيا السبع".

كانت إميلي شاه احتفلت مؤخرا بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.

اقرأ أيضا:

ياسر فرج في أول ظهور يكشف تفاصيل غياب 5 سنوات عن الساحة الفنية

أول تعليق من أحمد جمال بعد زواجه من فرح الموجي