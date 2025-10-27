"رومانسية وقبلة على الخد".. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة زينة رضا عن إصابتها بشرخ في الركبة أثناء تصويرها مشاهد من مسلسل "ورد وشيكولاته".

ونشرت زينة رضا صورًا وفيديوهات عبر خاصية "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها وهي تضع جبيرة على ركبتها اليسرى التي تعرضت للإصابة وتحاول السير على قدميها بصعوبة.

وذكرت زينة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، تفاصيل إصابتها بشرخ في الركبة بعد سقوطها أثناء تصوير أحد المشاهد من المسلسل.

ونشرت زينة مقطع فيديو أثناء التصوير، وكتبت: "عملنا بروفا تمام أكشن طرت في الهوا شرخ في الركبة والكلام ده من شهر بالتقريب ومكملة تصوير وأنا كده الحمد لله".

مسلسل ورد وشيركولاته، يشارك في بطولته، محمد فراج، زينة، مريم الخشت، ومراد مكرم، وصفاء الطوخي، ومها نصار، ومحمد سليمان، وعمرو مهدي، وبسام رجب، يوسف حشيش وآية سليم، من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.

