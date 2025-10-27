محمد رمضان: يسرا وعمر الشريف ساهما في صناعة اسمي

كشف النجم محمد رمضان كواليس عن فيلمه الجديد "أسد" والمقرر عرضه في صيف 2026، ومن هم أصحاب الفضل عليه في رحلته الفنية.

وقال رمضان في لقائه ببرنامج "ET بالعربي"، أنه رفض المشاركة لمدة 3 أعوام في اعمال درامية أو سينمائية من أجل التفرغ لفيلم "أسد"، مضيفًا: "أنا مرضتش أشتغل غير بهذه المواصفات حتى لو هقعد 10 سنين في البيت، هو أول مشروع اتعمل عشان ابني عليه".

وأضاف: "كل مرحلة مريت بيها ليها ظروفها كل فيلم عملته في وقته كان مهم مكنش ينفع اعمل غيره، معتقدش فيلم أسد كان ينفع أعمله أيام عبده موته، وبسبب عبده موته، صناع الدراما تهافتوا عليا عشان ينتجولي ابن حلال والاسطورة لأنهم لمسوا حاجة، أنا دلوقتي عندي 37 ومقدرش أعمل أفلام صغيرة لأني مش صغير".

وعن دعم النجم يسرا ومشاركته في حفل مهرجان الجونة عقب، قائلًا: "أنا رحلتي بدأت مع يسرا، في مسلسل في ايد امينة، وهي اللي رشحتني لـ يسري نصر الله ووحيد حامد في فيلم إحكي يا شهرزاد أول بداية سينمائية ليا شخصيا، يسرا ساهمت في صناعة اسم محمد رمضان وهي أستاذ عمر الشريف وسعيد صالح وحنان ترك وكل الناس دي أصحاب فضل عليا كبير".

ويشارك في بطولة فيلم "أسد" محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف، وإخراج محمد دياب.

اقرأ أيضا..

ندا موسى تستعرض إطلالتها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

"فستانك تحفة".. روبي تنشر صور من حفلها الأخير