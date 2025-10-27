رنا رئيس تنفي تعرضها للإجهاض وتكشف حقيقة إصابتها.. فيديو

نفت الفنانة رنا رئيس ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها للإجهاض الفترة الماضية.

وأكدت رنا رئيس عبر برنامج "ET بالعربي"، أن ما تعرضت له هو نزيف في المعدة فقط، مضيفة: "دي حاجة ربنا كتبهالي أني أتعب دلوقتي، الإصابة كانت خطر وصعبة لكن الحمد لله عديت منها".

وأضاف أن تلك الإصابة أثرت بشكل كبير على عملها مما دفعها للاعتذار عن عدد من الأعمال الفنية منها فيلم "سفاح التجمع"، متابعة: "التعب كان عندي من بدري، في حاجات اعتذرت عنها لاني كنت تعبانة".

يذكر أن رنا رئيس مرت بأزمة صحية طارئة، وكشفت والدتها خبيرة التجميل زينب حسن، في تصريح لبرنامج ET بالعربي قبل 8 أيام تقريبا، أنها دخلت غرفة العمليات بعد تعرضها لمضاعفات عقب إجهاض جنينها الأول قبل شهر، مشيرة إلى أنها عانت من نزيف استمر أربعة أيام متواصلة، ولا يزال الأطباء يبحثون عن أسبابه.

شاركت رنا رئيس في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

