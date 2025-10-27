

في إطار دعم الدولة للفعاليات الثقافية والفنية الكبرى التي تعزز مكانة مصر كمنارة للفن والإبداع في القارة السمراء، استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، السيناريست سيد فؤاد رئيس ومؤسس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان ومؤسسته، وذلك لعرض تفاصيل واستعدادات الدورة الخامسة عشرة من المهرجان المقرر إقامتها 30 مارس 2026.



وخلال اللقاء، استعرضت إدارة المهرجان ملامح الدورة الجديدة التي ستشهد احتفاءً واسعًا بمرور مئة عام على ميلاد المخرج العالمي الكبير يوسف شاهين، إلى جانب مشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية والأوروبية، وتنظيم سلسلة من الورش الفنية والتدريبية التي تهدف إلى دعم وتنمية المواهب الشابة، وتفعيل دور الفن في خدمة المجتمع المحلي بالأقصر.

وأكد المحافظ خلال اللقاء حرص المحافظة على توفير كل سبل الدعم لإنجاح المهرجان الذي بات حدثًا فنيًا وسياحيًا ينتظره المهتمون بالسينما في مصر والعالم، مشيرًا إلى توجيهه بزيادة أماكن العروض والورش لتكون أكثر قربًا من الجمهور المحلي، وخاصة في وسط المدينة ومكتبة الأقصر العامة وقاعة المؤتمرات الدولية، مع عودة الفعاليات إلى نادي التجديف الذي يمثل أحد المعالم الثقافية المميزة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن موعد إقامة الدورة الجديدة يعد مناسبًا من حيث المناخ وإقبال الزوار، مؤكدًا أن المهرجان يمثل قيمة مضافة للأقصر من حيث تنشيط السياحة الثقافية والترويج للمحافظة كعاصمة للفنون في الجنوب.

من جانبه، صرّح السيناريست سيد فؤاد بأن اللقاء مع السيد المحافظ كان مثمرًا وبالغ الأهمية، حيث أبدى المحافظ تفهمًا كاملاً لطبيعة المهرجان ودوره الإقليمي والدولي، ووافق على تذليل جميع العقبات أمام تنظيم الدورة الخامسة عشرة لتخرج بالشكل الذي يليق باسم مصر وسمعتها السينمائية في أفريقيا والعالم.

فيما أكدت المخرجة عزة الحسيني، مديرة المهرجان، أن دعم السيد المحافظ يعكس تقدير الدولة العميق للثقافة والفن كقوة ناعمة مؤثرة، موضحة أنه وجه برفع كفاءة أماكن العروض وتوفير الدعم اللوجيستي الكامل لإنجاح الدورة المقبلة، مع التركيز على إبراز الجانب الأثري والسياحي للأقصر أمام الوفود القادمة من الدول الأفريقية والأوروبية.

كما أعلن الممثل المصري الكبير محمود حميدة رئيس شرف المهرجان أن دولة جنوب أفريقيا ستكون ضيف شرف الدورة الخامسة عشرة، تقديرًا لتاريخها العريق في صناعة السينما، واستقرار سوقها السينمائي، وامتلاكها دور عرض ومؤسسات سينمائية ومهرجانات كبرى، مما يجعلها نموذجًا مميزًا لتجارب السينما الأفريقية المعاصرة.

يُعد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية أحد أبرز المهرجانات السينمائية في مصر والعالم العربي، أُسس عام 2011 برئاسة السيناريست سيد فؤاد وإدارة المخرجة عزة الحسيني، ويُقام تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، وبدعم من وزارة الخارجية والشباب والرياضة وبالتعاون مع محافظة الأقصر.



رئيس اللجنة العليا بالمهرجان المنتج جابي خوري والذي أكد أن مهرجان الأقصر يهدف إلى مدّ جسور التواصل بين صناع السينما في أفريقيا، وتعريف الجمهور المصري بأحدث التجارب السينمائية في القارة، مع التركيز على دعم المواهب الشابة وتنشيط الحركة الثقافية والسياحية في جنوب مصر.



وقد نجح المهرجان على مدار دوراته السابقة في استقطاب مئات الأفلام من مختلف الدول الأفريقية والعربية والأوروبية، واستضاف كبار النجوم والمخرجين والنقاد من القارة والعالم، ليصبح منصة دولية للحوار الثقافي والإبداعي تحت شعار «الأقصر عاصمة السينما الأفريقية».