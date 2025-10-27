إعلان

بسبب سيدة مسنة.. عمرو دياب يتصدر التريند في حفل زفاف.. ماذا حدث؟

كتب : مصطفى حمزة

02:29 م 27/10/2025
    عمرو يرقص مع السيدة المعجبة
    عمرو دياب يرفض ابعاد المعجبة
    عمرو دياب والسيدة المسنة بالفرح
    عمرو يتلقى قبله على يده من السيدة

تصدر النجم عمرو دياب، قوائم مواقع التواصل الإجتماعي، مع انتشار مقطع فيديو يجمعه مع سيدة مسنة في حفل زفاف.


وظهر النجم عمرو دياب وهو يقدم أغنية "شايف قمر"، في حفل الزفاف، وبجواره سيدة مسنة أمسكت ذراعه اليسرى بسعادة، وهي ترقص وتغني.


وحرص عمرو على منع إحدى الحاضرات في الحفل من التدخل وإبعاد السيدة المسنة عنه، وأكمل الغناء والسيدة ترقص بجواره.


وقام عمرو بتقبيل يد السيدة المسنة، في نهاية فقرته، قبل أن تقوم هي أيضا بوضع قبلة على يده.


وأحيا النجم عمرو دياب، مؤخرا الحفل الذي أقيم في ختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي.


عمرو دياب و السيدة المسنة

سيدة مسنة عمرو دياب حفل زفاف

