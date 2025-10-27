أول تعليق من أحمد جمال بعد زواجه من فرح الموجي

بسبب سيدة مسنة.. عمرو دياب يتصدر التريند في حفل زفاف.. ماذا حدث؟

نشر الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور من حفل زفافه على المطربة فرح جمال

وكتب: "الحمد للّه بفضل ربنا أتممت زواجي على حبيبتي ونصي التاني اللي اختارها قلبي فرح الموجي، في يوم كان كله فرح فعلا وسط أصحابي وأهلي وحبايبي"



وتابع: "وبشكر كل الناس اللي تعبت معايا اليوم ده شكر كبير أوي وحقيقي عرفت غلاوتي عندكم، شكراً لكل حد شارك في تجهيزات الفرح وفي إطلالتنا وفي تصويرنا وفي كل تفصيلة حصلت"



واحتفل الفنان أحمد جمال منذ يومين بزفافه على المطربة فرح الموجي حفيدة الموسيقار الراحل محمد الموجي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: رامي صبري، شيماء سيف، ميرهان حسين، رنا سماحة، مصطفى قمر، محمد شاهين