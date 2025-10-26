هايدي موسى تنشر صورا جديدة من عقد قرانها

شاركت الفنانة هايدي موسى متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة من عقد قرانها على الإعلامي الرياضي محمد غانم.

احتفلت المطربة هايدي موسى، بعقد قرانها على الإعلامي الرياضي محمد غانم،أول أمس الجمعة، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ونشرت هايدي، صورًا من عقد القران، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "24.10.2025".

يذكر أن، هايدي موسى، تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 2018، والتحقت بكورال الأطفال بفرقة سليم سحاب، وشاركت فى الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب "آراب أيدول" ولكنها خرجت من المنافسة فى المراحل الأولى كررت المحاولة في برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" وانضمت إليه فى الموسم الـ 11 ووصلت للتصفيات النهائية وحصلت على المركز الثاني، وشاركت للمرة الأولى فى مسلسل "لأعلى سعر" بطولة نيللي كريم، زينة، أحمد فهمي.

