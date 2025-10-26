"طولت رقبتنا وكبرتنا".. إسعاد يونس توجه رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي

وجهت الفنانة إسعاد يونس رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب مشاركتها في احتفالية "مصر وطن السلام"، التي أُقيمت مساء أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت "إسعاد" صورة من الاحتفالية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "حمد لله على السلامة يا ريس من بلجيكا.. طولت رقبتنا وكبرتنا."

وشارك في الحفل كوكبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من بينهم محمد منير، أصالة، آمال ماهر، أحمد سعد، محمد حماقي، حمزة نمرة، ومدحت صالح، وأخرجها المخرج ميدو شعبان.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة إسعاد يونس كان مشاركتها في الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" الذي عُرض في موسم رمضان 2025، من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، وميمي جمال.

اقرأ أيضًا:

"الشاشة نورت".. عمرو عبد العزيز يحتفي بظهور محمد سلام في احتفالية وطن السلام

بفستان جرئ مع زوجها.. أسماء أبو اليزيد تستعرض إطلالتها من ختام الجونة السينمائي

7 نوفمبر.. منصة "نتفليكس" تعرض فيلم "عريس وعروستين"